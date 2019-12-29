السعودية اليوم / "وسائل الهداية للصراط المستقيم والثبات عليه" كلمة وعظية بدعوي الطائف غداً



الطائف 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

يُنظم مكتب الدعوة بالطائف غداً، كلمة وعظية بعنوان "وسائل الهداية للصراط المستقيم والثبات عليه"، وذلك عقب صلاة العشاء، بجامع الشربي وجامع الباستين ومسجد الخير.

وتأتي هذه الكلمة ضمن الدروس والكلمات الدعوية التي ينفذها المكتب في إطار نشاطه المنبري لهذا العام، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:52ت م

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