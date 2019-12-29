السعودية اليوم / ساموا ترفع حالة الطوارئ مع تباطؤ معدل انتشار الحصبة



أبيا 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

رفعت حكومة ساموا حالة الطوارئ التي فرضت للتصدي لتفشي مرض الحصبة، مع تباطؤ معدل الإصابة بالمرض بعد حملة تطعيم واسعة النطاق.

وذكرت حكومة ساموا في بيان اليوم أن هناك 45 شخصًا يخضعون حاليًا للعلاج من مرض الحصبة.

وانخفض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير خلال أقل من شهر بقليل، حيث تم تسجيل 12 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنةً بـ 198 حالة كانت قد أبلغت عنها السلطات خلال إطار زمني مماثل في ديسمبر الجاري.

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