

مانيلا 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة إعصار فانفون في الفلبين إلى 41 شخصًا على الأقل عندما ضرب وسط البلاد فيما لا يزال هناك العشرات من المصابين والمفقودين.

وأوضح المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين في تقرير اليوم أن الإعصار الحادي والعشرين الذي ضرب البلاد هذا العام قد ألحق أضرارًا بالمحاصيل والبنية التحتية بقيمة تقدر 7ر19 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 265 ألف منزل.

يشار إلى أنه قبل ست سنوات، ضرب الإعصار هايان - أحد أقوى الأعاصير الإستوائية المسجلة الفلبين - وقتل أكثر من 6300 شخص.

// انتهى //

08:57ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعصار فانفون يودي بحياة 41 شخصا في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.