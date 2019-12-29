اخبار السعوديه

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، كانون الأول 29، 2019.

 

صنعاء

 

الدولار الأمريكي

 

شراء: 577  ريال

 

بيع: 581 ريال

 

الريال السعودي

 

شراء: 152.2 ريال

 

بيع: 152.8 ريال

Advertisements

 

 

 

عدن:

 

الدولار الأمريكي

 

شراء: 608 ريال

 

بيع: 612 ريال

 

الريال السعودي

 

شراء: 160  ريال

 

بيع: 160.3 ريال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا