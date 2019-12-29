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المملكة تدين الهجوم الانتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

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وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

 

كما عبرت عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

 

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