شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الانتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

Advertisements وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما عبرت عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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