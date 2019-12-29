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شكرا لقرائتكم جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح خدمة التحويل الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح خدمة التحويل الإلكتروني
عبر الخدمة الذاتية ولمدة ثلاثة أيام
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح خدمة التحويل الإلكتروني بين الكليات للطلاب والطالبات عبر الخدمة الذاتية بدءاً من تاريخ 11/ 5/ 1441هـ للعام الحالي ولمدة ثلاثة أيام باستثناء الكليات الصحية.
وبينت العمادة أن التحويل الداخلي له عدة شروط منها أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً على الأقل في الكلية التي يرغب التحويل منها، ولا تقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن 12 وحدة معتمدة، وألا يكون منقطعاً أو مؤجلاً أو معتذراً عن الدراسة التي يرغب التحويل منه، إلى جانب توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وغيرها من الشروط المعلنة.
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