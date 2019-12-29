جامعة الملك عبدالعزيز تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، وذلك في الفترة من 3/ 5/ 1441هـ وحتى تاريخ 1/ 6/ 1441هـ ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

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وأوضحت الجامعة أن اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم هو متطلب أساسي للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية علما بأن صلاحية الاختبار (5) سنوات والدرجة المطلوبة هي (65) كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه – ماجستير)، كما أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل- الآيلتس- كفايات اللغة الإنجليزية) هو متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه (عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية) ولمزيد من المعلومات حول شروط القبول والاختبارات المعتمدة للغة الإنجليزية والدرجات المطلوبة يُرجى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني.

وشددت جامعة الملك عبدالعزيز على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية (غير جامعة الملك عبدالعزيز) الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة المشار إليها أعلاه، حيث لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني.

وأوضحت العمادة، أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل برامج الدراسات العليا والتقديم عبر الرابط (اضغط هنا).

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