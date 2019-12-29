فتح باب التسجيل لـ الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ المدارس الابتدائية (بنين وبنات) يوم 24-5-1441هـ استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وأبناء السعوديات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1442هـ، والذي يبدأ يوم الأحد 11-1-1442 .

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي وفق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور (هنا الرابط) تيسيراً على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس.

واشترطت الوزارة بأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

وحددت وزارة التعليم فترات التسجيل يوم 24-5-1441هـ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس التحفيظ التي يجرى بها مفاضلة حتى 26-6-1441هـ.

وكذلك تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية فيما سيكون تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس التحفيظ الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة يوم 27-6-1441هـ .

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أما تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم – أبناء مواطني مجلس التعاون ، الجالية اليمنية أبناء الدبلوماسيين يوم 27-7-1441هـ .

وأما طلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي يوم 16-8-1441هـ.

وأما الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة الذين يعملون أولياء أمورهم في القطاع الخاص يوم 5-9-1441هـ أما تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 10-10-1441هـ .

أما تسجيل روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 20-12-1441هـ.

وأعلنت وزارة التعليم أن التسجيل مستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد أو إقفال التسجيل حتى 3-2-1442هـ.

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