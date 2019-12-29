أشاد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وتميزها في إدارة ملف مدارس الحد الجنوبي، وحرصها على معالجة الفاقد التعليمي، وتقليص نظام الفترات بعد استفادتها من فرص التحسين .
جاء ذلك خلال رئاسة آل فهيدن، للاجتماع الذي عقد في «الراديسون بلو» بمدينة جيزان مساء أمس الجمعة، بحضور عدد من مديري التعليم بالمناطق، واستعرضت الإدارة خلال الاجتماع، جهودها بمدارس الحد الجنوبي، ومسارات المباني المدرسية، ومستوى التحصيل الدراسي.
وشملت زيارة مساعد وزير التعليم للمنطقة، جولة على المبنى الجديد لمجمع تحفيظ العارضة ، واجتماعًا مع مديري التعليم بالمنطقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات في المباني المدرسية، وعرضًا مرئيًّا قدمته شركة «تطوير» للمباني.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير التعليم يشيد بتجربة ملف مدارس الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.