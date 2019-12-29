مساعد وزير التعليم يشيد بتجربة ملف مدارس الحد الجنوبي

أشاد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وتميزها في إدارة ملف مدارس الحد الجنوبي، وحرصها على معالجة الفاقد التعليمي، وتقليص نظام الفترات بعد استفادتها من فرص التحسين .

جاء ذلك خلال رئاسة آل فهيدن، للاجتماع الذي عقد في «الراديسون بلو» بمدينة جيزان مساء أمس الجمعة، بحضور عدد من مديري التعليم بالمناطق، واستعرضت الإدارة خلال الاجتماع، جهودها بمدارس الحد الجنوبي، ومسارات المباني المدرسية، ومستوى التحصيل الدراسي.

وشملت زيارة مساعد وزير التعليم للمنطقة، جولة على المبنى الجديد لمجمع تحفيظ العارضة ، واجتماعًا مع مديري التعليم بالمنطقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات في المباني المدرسية، وعرضًا مرئيًّا قدمته شركة «تطوير» للمباني.