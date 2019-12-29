«تراحم» توزع 3 آلاف ريال على أسر السجناء ذوي الأحكام الطويلة

أنهت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، اليوم السبت، توزيع دفعة جديدة من المساعدات المالية على أسر السجناء السعوديين ذوي الأحكام الطويلة.

وجاءت هذه الخطوة عقب وصول الشيكات المالية من «الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم» بالرياض، والمخصصة للإعانات المالية.

وأفاد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، بأن هذه الدفعة من الإعانات المالية شملت 52 أسرة بواقع 3 آلاف ريال لكل منها وبقيمة إجمالية 156 ألف ريال.

وقد عقد مجلس إدارة «تراحم» اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ، الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

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واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لاستراتيجية اللجنة لعام 2020، كما ناقش القوائم المالية للأمانة العامة واللجان الفرعية خلال العام الماضي، وآليات العمل، وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في «تراحم» ولجانها، فضلًا عن استعراض الجهود التي تحققت خلال المدة الماضية.

كما أقر المجلس الموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المقبل، واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي، واللوائح التنظيمية.

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة «تراحم» فهد بن عبدالله الراجح، المضي قدمًا نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيدي «تراحم» من الجنسين؛ وذلك من خلال تنمية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم بتكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلًا عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد «تراحم» في جميع اللجان بمناطق المملكة.