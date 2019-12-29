جامعة الملك فيصل تدرس افتتاح قسم هندسة كهربائية للطالبات

أكد مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الجامعة تدرس افتتاح قسم للهندسة الكهربائية بكلية الهندسة للطالبات؛ وذلك دعمًا للعمل التنموي والحراك الكبير الذي يعيشه المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العوهلي بمناسبة حضوره ورشة عمل نظمتها الجامعة لعرض المشاريع الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة بين عامي 2020/2024.

وأشار العوهلي إلى توجه الجامعة لإعادة هيكلة كليتي الآداب والعلوم الزراعية والأغذية دفعًا إلى تحقيق مفهوم الرشاقة الأكاديمية والبحثية، بحسب تعبيره، بجانب سعي الجامعة إلى استكمال الدراسات والموافقات على افتتاح ثلاث كليات هي: (علوم الاتصال و الإعلام، وعلوم الحركة، وكلية التصاميم)، مشددًا على حتمية ارتباط العمل الاستراتيجي والتخطيط لمواصلة المسير إلى الرفعة والتميز والإنجاز بتناغم خطط الأقسام والكليات، وسائر أذرع الجامعة الفاعلة لتحقيق المزيد من الإنتاجية والنجاحات.

وأوضح العوهلي أن الجامعة حريصة على تطوير الاستراتيجية البحثية لتحويل جامعة الملك فيصل إلى جامعة بحثية؛ حيث يرفد هذه التطلعات الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة، وبذل جميع الجهود التطويرية التحفيزية الرامية إلى تحقيق ذلك، مع مضاعفة الدعم للخطط الاستراتيجية، وبذل الجهود لتحسين الخدمات، وتهيئة الجامعة لدورها الريادي المطلوب، استعدادًا للانخراط مستقبلًا في نظام الجامعات الجديد.