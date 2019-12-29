السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص بتحطم طائرة في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة



واشنطن 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس‏

قالت سلطات الإنقاذ في ولاية نيوأورليانز الأمريكية السبت ان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بتحطم طائرة صغيرة في مدينة لافاييت بالولاية جنوبي الولايات المتحدة.

وأفاد رئيس قسم الإطفاء في المدينة روبرت بينويت أن المسعفين وجدوا خمس جثث في موقع تحطم الطائرة التي تتسع لثمانية ركاب.

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