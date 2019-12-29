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عدن - ياسمين التهامي - انتقد المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي جماعة الإخوان في مصر، مشيرا إلى أن ترشيحهم لمحمد مرسي لمنصب الرئيس كان الخطأ الأكبر الذي تسبب بما آلت إليه الأوضاع في مصر.

وقال “النفيسي” خلال برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي عمار تقي إن الرئيس الراحل محمد مرسي أستاذ جيولوجيا، وليس له اي تجربة سياسية.

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النفيسي ينفجر غضبا في وجه ‘‘الإخوان’’ ويفجر مفاجأة مزلزلة: لهذا سبب سقط مرسي وتم قتله!(فيديو)



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وأوضح النفيسي في حديثه أنه لم يكن رمزا سياسيا بل من الشخصيات البارزة في المشهد، كما أنه لم يكن سياسيا عميقا في الإخوان، إلا أنه كان محيطا بالدائرة الاجتماعية كغيره من البارزين حول المرشد.

وأشار إلى أن الإخوان تسرعوا في الترشح للرئاسة، حيث كان يكفيهم النسبة التي حققوها في مجلس الشعب، دون الخوض في غمار الدولة مع كل الأطياف السياسية ، بالإضافة إلى محيط العلاقات الدولية.

وذكر النفيسي أنه ركب الطائرة وذهب إلى مصر واتصل بقصر الحكم عندما كان مرسي رئيساً.

وتابع:”قلت لنائب الرئيس: ستتورطون بسبب الرئاسة.. ودخلتم في نفق”

يذكر أن النفيسي كان قد أكد في تصريحات سابقة أن السياسة لا يصلح لها الرجل العابد، مستدلا بذلك بالصحابي أبي ذر.

وأضاف حينها في السياسه لا يصلح “مخموم القلب”، يجب أن تتسلّح بسوء الظن لا بحسن الظن حتى لا تُعيّن ( نٍـمساً) وزيراً للدفاع فينقلب عليك ويخضم فيك خضم البراذين ويضرب في المال العام كما يضرب وليّ السوء في مال اليتيم .

وأضاف النفيسي أنه في السياسة لا يصلح ” أبوذر “، بل “عمرو بن العاص”.