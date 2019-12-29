حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

︎ : . تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية .





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