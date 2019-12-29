10 مثقفين عرب يرشحون أفضل كتب 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار مجموعة من المثقفين العرب والفاعلين في مجموعات القراءة على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأفضل قراءاتهم خلال عام 2019.

وتركزت معظم الاختيارات على الأعمال الأدبية والروايات المترجمة خاصة، وندر وجود الشعر من بين الاختيارات، وتكررت بعض الأعمال التي دفعت بها الجوائز الأدبية إلى واجهة المكتبات، وفضّل البعض العودة إلى كتب راسخة خارج سباق التنافس.

وكانت الخيارات على النحو الآتي:

الكاتب إبراهيم عادل المسؤول عن مجموعة نادي القراء المحترفين على "فيسبوك" اختار 10 عناوين هي:

1. رواية "جوائز للأبطال" للكاتب المصري أحمد عوني.

2. "جنازة وحيدة لعماد حمدي" للكاتب وحيد الطويلة.

3. "لقلبي حكايتان" لأحمد مدحت سليم.

4. "عنكبوت في القلب" للكاتب محمد أبو زيد، وهي مرشحة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

5. "حارس سطح العالم" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى.

6. "شغف القراءة" للكاتب إيهاب الملاح.

7. "في أثر عنايات الزيات" للشاعرة إيمان مرسال.

8. "للمقهورين أجنحة" للدكتورة رضوى عاشور.

9. "أخف من الهواء" الحاصلة على جائزة "كلارين" للرواية عام 2009.

وهي أول الأعمال التي تنقل للعربية للروائي الأرجنتيني فيدريكو جانمير، وترجمها محمد الفولي.

10. رواية "أشد ألم" للكاتب البيروفي سانتياجو رونكاجليلو، ترجمة محمد الفولي.

المترجم عن الروسية أحمد صلاح الدين اختار 13 عملاً هي:





1. "فلسفة البحر" للكاتب الألماني جونتر شولتس، ترجمة شريف الصيفي.

2. "الغرق.. حكايات القهر والونس" لحمور زيادة.

3. "العاصمة" لروبرت ميناسه، ترجمة سمير جريس.

4. "رسائل من مصر" تأليف ليدي دور جوردون، ترجمة إبراهيم عبدالمجيد.

5. "كاترينا" لداتسي روكشاني، ترجمة محمد رمضان.

6. "مصور أوشفيتس" لراينر إنجلمان، ترجمة هارون سليمان.

7. "شغف القراءة" لإيهاب الملاح.

8. "حياة ماريانا أوكريا" لداتشيا ماراييني، ترجمة نجلاء والي.

9. "طعم النوم" لطارق إمام.

10. "مآزق لينين" لطارق علي، ترجمة أمير زكي.

11. "الذاكرة: مقدمة قصيرة جداً" لجوناثان كيه فوستر، ترجمة مروة عبدالسلام.

12. موسوعة "ألف ليلة وليلة" لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفين، ترجمة سيد إمام.

13. "طيف ألكسندر ولف" لجايتو جازدانوف، ترجمة هافال يوسف.

الروائية منصورة عز الدين مسؤولة قسم الكتب بصحيفة "أخبار الأدب" المصرية والحاصلة على جائزة الشارقة للرواية 2016، اختارت 7 عناوين:





1. "اليوميات 1959: 1969 - الجزء الثاني" لفيتولد جومبروفيتش، ترجمة أجنيشكا بيوتروفسكا.

2. "غراميات" لخابيير مارياس، ترجمة صالح علماني.

3. "صداقة مع ابن شقيق فتغنشتاين" لتوماس بِرنهارد، ترجمة سمير جريس.

4. "طريق الحلفا" لأحمد إبراهيم الشريف.

5. "بياصة الشوام" لأحمد الفخراني.

6. "الحديقة الحمراء"، لمحمد آيت حنَّا.

7. الكاتب اليوغسلافي الصربي الراحل دانيلو كيش، وتعده اكتشاف صاحب مخيلة مدهشة وكتابة متفردة منفتحة على ثقافات العالم المختلفة.

الروائي السوري خليل صويلح، الحائز على جائزة الشيخ زايد لهذا العام اختار 9 عناوين:





1. "الكتب التي التهمت والدي" لأفونسو كروش، ترجمة سعيد بن عبدالواحد.

2. "كل ما هو صلب يتحوّل إلى أثير" لمارشال بيرمن، ترجمة فاضل جتكر.

3. "حوارات محمود درويش: الطروادي الأخير"، تحرير سعيد برغوثي.

4. "غيرة اللغات" لأدريان ن. برافي، ترجمة آمارجي.

5. "مستر نون" لنجوى بركات.

6. "إيروتيكا الشعر الصيني"، ترجمة عابد إسماعيل.

7. "يانيس ريتسوس: 82 ثانية، ظلال الطيور"، ترجمة محمد مظلوم.

8. "آلام الحلّاج" لويس ماسينيون، ترجمة حسين مصطفى.

9. "مملكة آدم" للشاعر الأردني الراحل أمجد ناصر.

الروائية المصرية زينب عفيفي، محررة الكتب بمؤسسة "أخبار اليوم" اختارت 11 عنواناً:





1. كتاب "في أثر عنايات الزيات" لإيمان مرسال.

2. رواية "الوصايا" للروائي عادل عصمت.

3. "أوراق شخصية" للكاتبة لطيفة الزيات.

4. "صياد النسيم" للكاتب والروائي محمد المخزنجي.

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5. رواية "ما رآه سامي يعقوب" للروائي عزت القمحاوي.

6. رواية "مستر نون" للكاتبة اللبنانية نجوى بركات.

7. رواية "جتلمان في موسكو" للكاتب أمور تاولز.

8. رواية "حكايات من ضيعة الأرامل" للكاتب جيمس كانون.

9. رواية "وقائع من أرض الرجال" للكاتب جيمس كانون.

10. "طعم النوم" للروائي طارق إمام.

11. "حارس سطح العالم" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى.

الروائي والناقد السوري نبيل سليمان اختار 4 عناوين:





1. رواية "آخر رمانات العالم" للكاتب الكردي بختيار علي بترجمة بديعة عن الكردية لعبد الله شيخو وإبراهيم خليل وهما كرديان سوريان في القامشلي.

2. كتاب "هابرماس: الخطاب الفلسفي للحداثة" ترجمة حسن صقر مترجم عن الألمانية.

3. "المراسلات بين كارل يونغ وسيجموند فريد" ترجمة صلاح حاتم عن الألمانية.

4. رواية "بقعة عمياء" للأردنية سميحة خريس.

الروائي علاء فرغلي اختار 8 عناوين:





1. "الغرق: حكايات القهر والونس" للروائي السوداني حمور زيادة.

2. "لم يصل عليهم أحد" للكاتب السوري خالد خليفة.

3. رواية "النباتية" لهان كانغ، ترجمة محمود عبدالغفار.

4. "خروف وكلب" للمصري أشرف الخمايسي.

5. "أحلام الدوبلير" مجموعة قصصية للمصري أحمد عبدالمنعم.

6. "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي المصري وحيد الطويلة.

7. "أزمة النقد وانفتاح النص" لمحمود الضبع.

8. "نادي النيل الأسود السري" للمصري سامح الجباس.

الروائي المصري عمرو العادلي اختار





1. "ثلاثية ظل الريح" لكارلوس زافون، ترجمة معاوية عبدالمجيد.

2. "عصر فولتير" من قصة الحضارة.

3. "حكاية السيد زومر" لباتريك زوسكيند.

4. رواية "مريم الحكايا" للبنانية علوية صبح.

5. مختارات قصصية لكيبلينج.

6. "طعم النوم" للمصري طارق إمام.

7. "ناقة صالحة" للكويتي سعود السنعوسي.

8. رواية "العار" لكويتزي.

9. الأعمال الكاملة وغير الكاملة لغسان كنفاني.

الناقد السينمائي المصري محمود عبدالشكور اختار





1. "في أثر عنايات الزيات" لإيمان مرسال.

2. "طعم النوم" لطارق إمام.

3. "حروب فاتنة" مجموعة قصصية لحسن عبدالموجود.

4. كتاب "تاريخ آخر لمصر" للمؤرخ الدكتور محمد عفيفي.

5. كتاب "شغف الكتابة" للناقد إيهاب الملاح.

6. رواية "صخرة هليوبوليس" للروائي أحمد زغلول الشبطي.

7. الجزء الثاني من خطابات محمد خان لسعيد شيمي.

8. رواية "بيت القبطية" للمصري أشرف العشماوي.

9. رواية "بياصة الشوام" للمصري أحمد الفخراني.

10. كتاب للكاتب ولاء كمال عن الفريق الموسيقي "كايروكي".

المترجمة العمانية ريم داوود اختارت





1. "بعلم الوصول" للكاتب المصري أحمد خير الدين.

2. رواية "أسامينا" للكاتبة العمانية هدى حمد.

3. "حروب فاتنة" مجموعة قصصية للمصري حسن عبدالموجود.

4. "سيرة توفيق الشهير بتوتو" للقاصة نهى محمود.

5. ومن الأعمال المترجمة رواية "أين أنت" للكاتب سانتياجو جامبوا.

6. رواية "حياة على باب الثلاجة" للكاتبة آليس كوييرز، ترجمة هدى فضل.



