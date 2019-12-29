istilam aliqama : الاستعلام عن صلاحية الاقامة وتاريخ انتهاء إقامة عامل أو وافد عبر بوابة ابشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن صلاحية الاقامة، صرحت المملكة العربية السعودية بخبر جديد يخدم مصلحة المغتربين المقيمين على الأراضي السعودية والوافدين للعمل فيها، وهو إنشاء نظام إلكتروني جديد يدعى نظام أبشر الإلكتروني للجوازات للإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بالمغترب أو العامل الوافد، والذي يمكن من خلاله معرفة كافة المعلومات الراغب معرفتها حول الإقامة كمعرفة مدة الإقامة، وإنتهاء صلاحيتها، وموعد تجديدها.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

ومن المهم معرفة موعد تجديد الإقامة حتى لا تقوم المملكة بترحيل العامل لعدم وجود إقامة على الأراضي السعودية، أو توقيع أي عقوبات أخرى على المقيم في المملكة. وللإستعلام عن إقامة عامل وافد بالمملكة العربية السعودية عن طريق إستخدام رقم الإقامة أو رقم جواز السفر الخاص بالمقيم، وذلك من خلال نظام أبشر الجوازات الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمات الإلكترونية قد إنتشرت بشكل كبير وواسع في المملكة تسهيلا على المواطنين قضاء إحتياجتهم، كما أن المملكة العربية السعودية تحرص على ترحيل كل من إنتهت صلاحية بطاقة إقامته لبلاده سعياً لتخليص المملكة من المخالفين، وذلك لإطلاق المملكة لحملة وطن بلا مخالف، للقضاء على كل المخالفين وتقليل معدلات الجرائم في المملكة.

رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة

ويمكن الآن الإستعلام عن صلاحية مقيم من خلال تسجيل الدخول على نظام أبشر الجوازات السعودي والتابع لوزارة الداخلية السعودية وإدخال كافة البيانات المطلوبة مع الحرص على دقتها والضغط على إستعلام، ومعرفة موعد إنتهاء الإقامة وتجديدها في الميعاد المحدد وتجنب التأخير.