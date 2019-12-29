استراتيجية خادم الحرمين تؤتي ثمارها.. “الحقيل” يستعد لـ2020 بأرقام غير مسبوقة في قطاع الإسكان

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آتت استراتيجية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لتوفير سكن كريم للأسر السعودية ثمارها؛ وذلك بعد أن أعلن ماجد الحقيل، وزير الإسكان، تحقيق المستهدفات التي رسمها لعام 2019، والحصول على رضا المواطن السعودي، واستعداده لتحقيق أرقام غير مسبوقة في العام الجديد 2020، بدعم كبير من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

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وكشف “الحقيل” أن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال. مشيرًا إلى أن تكامل منظومة القطاع بجميع أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها أسهم في تسهيل استفادة الأُسر السعودية، وسرَّع من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبي تطلعاتها، وتتناسب مع قدراتها.

ويسعى الحقيل أيضًا في 2020 إلى توفير أكثر من 355 مشروعًا للعمل مع القطاع الخاص من مطورين ومقاولين، وضخ أراضٍ مجانية، بما لا يقل عن 90 ألف قطعة أرض مجانية..، والوصول إلى 204 آلاف عقد مع المؤسسات المالية، فضلاً عن ضخ أكثر من 100 مليار ريال قروضًا عقارية.



