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تبرع المواطن محمد الشهري بكليته لابنه البالغ من العمر 12 عامًا لينهي معاناته مع الغسيل الكلوي؛ حيث أجرى العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.
وقال المواطن خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “سيدتي”:” ابني يعاني منذ الولادة من كسور في الكلي حتي وصل لمرحلة تستدعي زراعة الكلي”، مضيفا:” بحثت في كل مكان عن متبرع بكلي ولم نجد”.
وأشار:” إجراءات العملية استمرت شهرين سواء تحاليل أو أشعة أو فحوصات”، مبينا:”عبدالله انتهي من عمليات غسيل الكلي وصحته الآن جيدة وأشكر جميع الجراحين والممرضين والأطباء”.
ولفت:” نتابع بعد العملية مع الأطباء خشية من حدوث مضاعفات”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل بشأن تبرعه بكليته لابنه لإنهاء معاناة استمرت 12 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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