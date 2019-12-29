الأحوال المدنية تكشف حقيقة إيقاف دعم حساب المواطن بسبب البطاقة الشخصية

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن إيقاف دعم حساب المواطن بسبب بطاقة الأحوال الشخصية للمواطنات.

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ونفت الأحوال المدنية تلك الأنباء في رد على سيدة استفسرت حول إيقاف الدعن الخاص بحساب المواطن أو الضمان الاجتماعي في حالة عدم استخراج بطاقة هوية وطنية خلال شهر.

وأكدت الأحوال المدنية أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية يكون اختياريًا من سن 10-15 سنة للذكور وإجباريا بعد الـ15 سنة..، أما بالنسبة للإناث يمكنهم استخراجها عند بلوغ الـ10 سنوات.

ودعت الأحوال المدنية متابعيها بعدم الحصول على أي معلومات من أي مصدر باستثناء حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أو عبر المتحدث الإعلامي.

