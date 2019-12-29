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أوضح مصدر أن ما جرى تداوله من تفسيرات حول عبارة (للبيع في المملكة العربية السعودية) المدونة على بعض المنتجات التي تباع في المملكة وأثارت الكثير من اللغط، غير صحيح.
وقال المصدر بحسب “سبق” إن عبارة (للبيع في المملكة العربية السعودية)، هي عبارة تُدوّن على بعض المنتجات التي تحمل نكهات معينة مخصصة لبعض الدول، ومنها المملكة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية فيديو لمنتج “شاي” شهير مدون عليه عبارة “للبيع في السعودية”، وهو ما أثار الكثير من الجدل..، ولحقها العديد من التفسيرات التي شككت في جودة المنتج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أثارت جدلاً.. مصدر يوضح المقصود بعبارة “للبيع في السعودية” المدونة على بعض المنتجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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