كشف حقيقة “إعفاء المواطنين من المخالفات المرورية كافة”

تناولت عدد من التقارير، أخبارًا مزيفة عن صدور أمر ملكي بإعفاء المواطنين من المخالفات المرورية كافة وغيرها، ابتداء من العام الجديد.

إلا أن هذه الأخبار جميعها لا تتخطى كونها إشاعات، في سياق حملة تديرها مواقع وهمية، ويديرها أحد الأشخاص الذي يحمل إحدى الجنسيات العربية. وأُنشئت معظم هذه المواقع في 2017، وبتحليلها تبيّن أنها تعمل ضمن شبكة واحدة بحسب صحيفة “عاجل”.