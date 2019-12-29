شرطة حائل تطيح بمواطنين تحرشا بالنساء في إحدى الفعاليات الترفيهية

أعلنت شرطة منطقة حائل، اليوم السبت، القبض على اثنين من المواطنين بعد تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق بن نصار النصار، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء. وأكد متحدث شرطة حائل، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.