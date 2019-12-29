السعودية | “الحبوب”: لا صحة لرفع أسعار الشعير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحبوب”: لا صحة لرفع أسعار الشعير والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:00 صباحًا, 29 ديسمبر 2019 م
المناطق - الرياض
نفت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت صحة ما يتم تداوله عن رفع سعر بيع كيس الشعير اعتبارًا من أول يناير المقبل، واصفة تلك المعلومات بانها “غير صحيحة”.
وقالت مؤسسة الحبوب، في بيان لها اليوم :”تود(المؤسسة) أن توضح للجميع عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن، وتهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومات الرسمية من مصادرها”.
وأشارت المؤسسة إلى أنَّ بيانها جاء بناءً على استفسارات العملاء التي وردت خلال اليومين الماضيين، حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتبارًا من أول الشهر المقبل .
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