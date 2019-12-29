شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف كويتي تعرض لحروق بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مستشفى الملك خالد في محافظة حفر الباطن مواطنا كويتيا بعد تعرضه لحروق عميقة بنسبة وصلت 85 ٪، فيما تم التعامل مع الحالة فور وصولها المستشفى من الطاقم الطبي، وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج المناسب له.

وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة حفر الباطن ناصر الغرابي، أن مستشفى الملك خالد استقبل الحالة، وتم عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة لمثل تلك الإصابات، مؤكدا أنه جرى تحويل الحالة إلى مركز وحدة الحروق بالدمام؛ لإكمال العلاج.