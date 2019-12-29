شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتنظيف كورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

نظمت بلدية الخبر والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وإحدى الفرق التطوعية مبادرة لتنظيف كورنيش الخبر، وتم خلال المبادرة إزالة العديد من المخلفات في المسطحات الخضراء، ولقيت المبادرة استحسانا من الزوار.

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