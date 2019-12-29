شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع «المربعانية».. انتعاش موسم البذور في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون ومهتمون بالزراعة في محافظة الأحساء لـ«اليوم» أهمية الاستفادة من الأجواء الحالية بالواحة وما تسمى «المربعانية» من أجل الحصول على منتج جيد لكثير من الأصناف والمنتجات الزراعية التي تتميز بها مزارع المحافظة، والتي تجد طلبا كبيرا عليها من الداخل والخارج نظرا لجودتها خصوصا ما يتم عرضه في الأسواق الشعبية والتي تشهد حركة كبيرة في عملية البيع والشراء.

موسم الغرس

وأوضح الخبير الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعضو اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي أن مزارع الأحساء تشهد حاليا أجواء المربعانية، والتي تعتبر موسم تهيئة الأشجار، مبينا أن التجذير خلالها يكون نموه ضعيفا، أما بعدها فيكون أقوى وأكثر كثافة. ولفت إلى أن كبار السن من الآباء والأجداد لا يغرسون إلا مع بدايات «البلدة» أي بنهاية المربعانية، لأن التجذير يكون مباشرا وسريعا ويبدأ بدايات الربيع مع دخول «السعودات».

طلب كبير

وقال المزارع أحمد الأصمخ المهتم بإنتاج البذور الأحسائية، إن الفترة الحالية تشكل موسما هاما لنا، ويكون الطلب كبيرا جدا على أكثر من 100 صنف من البذور التي تتم زراعتها من أجل الحصول على منتج متميز وكلها بذور حساوية 100% من أهمها بذور البرسيم، والفجل الحساوي، والبقدونس، والبقل، والسبانخ، والحلبة، والكرفس، والملوخية، والبصل، والدخن، واللوبيا، والذرة، والبطيخ، والبوبي، والشمام، والخيار، والطروح، والفاصوليا، والمشموم، وغيرها الكثير، وتتراوح الأسعار من 70 إلى 100 ريال حسب النوع.

إقبال على الورقيات

وأضاف المزارعان رمضان البصري وحجي البصري، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الورقيات من أجل عملية السناية في مزارعهم، وبكميات كبيرة، منها الفلفل، والمشموم، والحلوة الحساوية، والبوركلي، والطماطم، والنعناع، والحبك، والفوطن، وكلها منتجات إحسائية تحتاج إلى اهتمام وعناية بعد عملية السناية.

أشجار متنوعة

وأشار المزارع عباس الرمضان إلى أن الفترة الحالية تساهم في انتعاش السوق كثيرا خاصة للأشجار، والتي منها أشجار الليمون الحساوي، الذي يجد طلبا كبيرا وكذلك الحمضيات بشكل عام. فيما أكد المزارع محمد الحلو أن هناك أيضا إقبالا على شراء الشتلات المتنوعة من التوت، والجوافة، والرمان، واللوز، وشراء أشجار النيم، وملكة الليل، والسدر، والياسمين الهندي.

ورد متنوع

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وبين المزارع عبدالخالق الخميس أن هناك اهتماما كبيرا جدا من زوار السوق على شراء الورود التي تزرع في فترة الشتاء، منها الكلانشو، والقرنفل الصيني، والأروله، وورد الجهنمي البلدي، ويوجد طلب أيضا على الأبصال العطرية.أكد مختصون ومهتمون بالزراعة في محافظة الأحساء لـ«اليوم» أهمية الاستفادة من الأجواء الحالية بالواحة وما تسمى «المربعانية» من أجل الحصول على منتج جيد لكثير من الأصناف والمنتجات الزراعية التي تتميز بها مزارع المحافظة، والتي تجد طلبا كبيرا عليها من الداخل والخارج نظرا لجودتها خصوصا ما يتم عرضه في الأسواق الشعبية والتي تشهد حركة كبيرة في عملية البيع والشراء.

موسم الغرس

وأوضح الخبير الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعضو اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي أن مزارع الأحساء تشهد حاليا أجواء المربعانية، والتي تعتبر موسم تهيئة الأشجار، مبينا أن التجذير خلالها يكون نموه ضعيفا، أما بعدها فيكون أقوى وأكثر كثافة. ولفت إلى أن كبار السن من الآباء والأجداد لا يغرسون إلا مع بدايات «البلدة» أي بنهاية المربعانية، لأن التجذير يكون مباشرا وسريعا ويبدأ بدايات الربيع مع دخول «السعودات».

طلب كبير

وقال المزارع أحمد الأصمخ المهتم بإنتاج البذور الأحسائية، إن الفترة الحالية تشكل موسما هاما لنا، ويكون الطلب كبيرا جدا على أكثر من 100 صنف من البذور التي تتم زراعتها من أجل الحصول على منتج متميز وكلها بذور حساوية 100% من أهمها بذور البرسيم، والفجل الحساوي، والبقدونس، والبقل، والسبانخ، والحلبة، والكرفس، والملوخية، والبصل، والدخن، واللوبيا، والذرة، والبطيخ، والبوبي، والشمام، والخيار، والطروح، والفاصوليا، والمشموم، وغيرها الكثير، وتتراوح الأسعار من 70 إلى 100 ريال حسب النوع.

إقبال على الورقيات

وأضاف المزارعان رمضان البصري وحجي البصري، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الورقيات من أجل عملية السناية في مزارعهم، وبكميات كبيرة، منها الفلفل، والمشموم، والحلوة الحساوية، والبوركلي، والطماطم، والنعناع، والحبك، والفوطن، وكلها منتجات إحسائية تحتاج إلى اهتمام وعناية بعد عملية السناية.

أشجار متنوعة

وأشار المزارع عباس الرمضان إلى أن الفترة الحالية تساهم في انتعاش السوق كثيرا خاصة للأشجار، والتي منها أشجار الليمون الحساوي، الذي يجد طلبا كبيرا وكذلك الحمضيات بشكل عام. فيما أكد المزارع محمد الحلو أن هناك أيضا إقبالا على شراء الشتلات المتنوعة من التوت، والجوافة، والرمان، واللوز، وشراء أشجار النيم، وملكة الليل، والسدر، والياسمين الهندي.

ورد متنوع

وبين المزارع عبدالخالق الخميس أن هناك اهتماما كبيرا جدا من زوار السوق على شراء الورود التي تزرع في فترة الشتاء، منها الكلانشو، والقرنفل الصيني، والأروله، وورد الجهنمي البلدي، ويوجد طلب أيضا على الأبصال العطرية.