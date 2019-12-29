شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للإبلاغ عن مواقع الإرهابيين والمطلوبين أمنيا والان نبدء بالتفاصيل
وتعرّف الحملة بمهام المركز، الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها. وضمن حملتها التعريفية في مرحلتها الأولى، تشارك رئاسة أمن الدولة بفعاليات موسم الرياض، وموسم الدرعية من خلال معرض في وينتر وندر لاند، وبوليفارد الرياض، وواحة الدرعية تقدم من خلالها المعلومات للزوار عن مهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990.
يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة للإبلاغ عن مواقع الإرهابيين والمطلوبين أمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.