شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الأولى بعدد المدارس المسجلة بموقع تحدي القراءة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية فاطمة الفهيد، في كلمة بهذه المناسبة: «على الرغم من أن فترة الاختبارات تشكل تحديا كبيرا إلا أن ميدان تعليم الشرقية لا يقبل إلا بالتميز، فشكرا للمنسقات والمدارس والمكاتب».
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