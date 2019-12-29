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الشرقية الأولى بعدد المدارس المسجلة بموقع تحدي القراءة

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احتل تعليم الشرقية الصدارة في عدد المدارس المسجلة -بنات- في موقع تحدي القراءة العربي، وبلغ عدد المدارس المسجلة أكثر من ١٥٠٠ مدرسة.

وقالت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية فاطمة الفهيد، في كلمة بهذه المناسبة: «على الرغم من أن فترة الاختبارات تشكل تحديا كبيرا إلا أن ميدان تعليم الشرقية لا يقبل إلا بالتميز، فشكرا للمنسقات والمدارس والمكاتب».

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