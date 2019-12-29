شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع حقائب شتوية لرجال النظافة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

تم توزيع حقائب شتوية لرجال النظافة بكورنيش الخبر بالتعاون بين مركز التواصل المجتمعي بأمانة الشرقية، وبلدية الخبر، وجمعية مهندسي البترول فرع المملكة، وذلك امتدادا لجهود الأمانة في مبادرة الحقيبة الشتوية «دفء وعطاء»، كما تم توزيع الحقيبة أيضا للعاملين بمحطات الوقود بالخبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع حقائب شتوية لرجال النظافة بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.