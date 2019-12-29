شكرا لقرائتكم خبر عن 222 موقعا لمخيمات النعيرية تستقبل الزوّار نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وتستهوي المخيمات الكثير من هواة الرحلات البرية والتنزه لاستئجارها والإقامة بها خلال أيام الإجازة، بعد أن أصبحت المحافظة وجهة سياحية في المواسم الشتوية، وكشفت جولة لـ«اليوم» بالمخيمات التنظيم الجديد الذي استحدثته بلدية النعيرية بتخصيص مواقع للتخييم على مساحات 3000 متر و2500 متر، فيما يتوقع أن تسجل المخيمات ارتفاعا في أسعار التأجير مع بداية الإجازة الفصلية، في الوقت الذي أنهت فيه البعض حجوزاتها المسبقة لزوار قادمين من البحرين والدمام والجبيل.
ويشير أحد ملاك المخيمات إلى أنه قام بتجهيز مخيم متكامل من قسمين للرجال والنساء، ووفر فيه كل متطلبات الرحلات والتنزه البري بتجهيزات عالية الجودة، وأدوات التدفئة والطبخ والشواء والترفيه ومواقد الحطب وألعاب الأطفال وفرش النوم، لافتا إلى أن هذه التجهيزات جاءت لاستقبال الزوّار خلال الإجازة الفصلية وتعتبر أهم موسم في الشتاء، وأوضح أن سعر التأجير سيكون ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال لليوم الواحد.
وذكر جميل الهلال «صاحب مخيمات»، أن الأسعار تبدأ لديه من 700 ريال وتتجاوز 1700 ريال لمخيم واحد يتكون من بيت شعر و3 خيام وملحقاتها من مرافق خدمية وملاعب كرة وألعاب أطفال.
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