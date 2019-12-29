شكرا لقرائتكم خبر عن هدم وبناء الأسوار الخارجية لـ«المتوسطة الثانية» بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال بالدمام سعيد الباحص، أنه تم إسناد المدرسة المتوسطة الثانية بصفوى لشركة تطوير المباني لعمل الصيانة وهدم وبناء الأسوار الخارجية، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك ردا على تساؤلات ”الخليج 365” لتعليم الشرقية والمتضمنة انتشار التصدعات في أسوار المدرسة التي بلغ طولها أكثر من 250 مترا تقريبا، وأصبح السور يهدد أكثر من 406 طالبات في المدرسة، بالإضافة إلى المارة بجانب هذه الأسوار من جهاتها المختلفة.

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وأكد ولي الأمر حمزة التاروتي، أن ابنته تدرس في هذه المدرسة وسور الجدار الشمالي بدأ في التصدع وهو واضح للعيان وميلانه ظاهر، وهذا الأمر مر عليه حوالي العام وحتى الآن، حتى أن من ينظر للتصدع يشاهد المدرسة من الداخل بسبب انفصال الطوب عن العامود، مشيرا إلى أن عدد الطالبات في المدرسة يزيد على 400 طالبة من الفصول الثلاثة الأول والثاني والثالث المتوسط، وأضاف التاروتي: إن قائدة المدرسة طلبت عدة مرات من الجهة المعنية صيانة وترميم هذه المدرسة، ونحن كأولياء أمور ننتظر من إدارة التعليم التحرك لصيانة المبنى لحماية بناتنا.

يذكر أن المدرسة المتوسطة الثانية بصفوى تأسست عام 1399 هجرية ولم تكن في هذا المبنى، وتم نقل الطالبات إلى هذا المبنى عام 1407 - 1408 هجرية، ويبلغ عمر المبنى من 35 إلى 40 سنة أيضا، وهو من المباني القديمة ويحتاج إلى ترميم وصيانة دورية، حيث تنتشر التصدعات به، كما بدأ طلاء الجدران يتساقط من كل جانب.

وعلمت ”الخليج 365” أن المدرسة المتوسطة الثانية بصفوى تتكون من 12 فصلا، وعدد الطالبات والكادر التعليمي والمتواجدين في المدرسة يزيد على 440 طالبة وكادرا تعليميا، وعدد صفوف «الأول» ٥ فصول وكل فصل فيه 37 طالبة، وعدد صفوف «الثاني» 3 فصول وكل فصل فيه تقريبا 31 طالبة، وعدد صفوف «الثالث» ٤ فصول وكل فصل فيه 31 طالبة، كما علمت ”الخليج 365” أن قائدة المدرسة رفعت عن مشكلة تصدع الجدار للتعليم بين 3 إلى 4 خطابات لتحضر لجنة إثر ذلك.