شكرا لقرائتكم خبر عن 280 جراحة لمكافحة العمى في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، خلال اليوم الثالث من الحملة، 121 عملية جراحية، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 280 عملية جراحية، والكشف على 387 حالة. وتأتي الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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