شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخ «الأمن الفكري» بالصويدرة والان نبدء بالتفاصيل

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة اليوم، برنامج «الأمن الفكري» بمشاركة نخبة من الدعاة، الذين يلقون مجموعة من المحاضرات العلمية في عدد من جوامع ومساجد مركز الصويدرة، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1441هـ، في إطار البرامج الدعوية والعلمية التي تواصل الوزارة تنفيذها بمناطق المملكة.

ويلقي الشيخ عبدالرحمن محمد الجابري اليوم في مسجد بدر بن سعيد محاضرة علمية بعد صلاة المغرب بعنوان «أثر التوحيد في حياة المسلم»، كما يلقي المحاضرة الثانية في نفس اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد ضفيدع، فيما يلقي الشيخ قاسم الطواشي محاضرة بعنوان «نعمة الأمن وواجبنا نحوها» يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب في مسجد نافع، كما يلقي المحاضرة الثانية بعنوان «خطورة الأفكار الضالة» في نفس اليوم بعد صلاة العشاء في جامع رشاد.

ويختتم البرنامج بمحاضرتين يلقيهما الشيخ عوض السهلي بعد صلاة المغرب بعنوان «أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» في مسجد مريزيق، والثانية بعد صلاة العشاء بعنوان «أصول الثبات على دين الله» في جامع هويدي بالصويدرة.

يذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة متصلة في مجال «الأمن الفكري» والتي تواصل الوزارة تنفيذها بمختلف فروعها في مناطق المملكة، في إطار جهودها لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات الإرهابية عبر منابر الوزارة الدعوية، وفي مقدمتها المسجد.