شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 616 ألف لتر مياه نظيفة.. ورفع المخلفات في مديرية الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر ضخ 287،000 لتر من المياه الصحية للخزانات، و329،000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات. كما نفذ حملة لرفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وحملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34،614 فردا. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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