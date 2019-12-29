شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين 1900 كسوة شتاء للمحتاجين بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة حملة لاستقبال التبرعات لحملة كسوة الشتاء التي تستهدف نحو 1900 شخص محتاج للكسوة في عنيزة من النساء والأطفال والرجال.

وأوضح مدير الجمعية خالد الحميدي أن تكلفة الكسوة الواحدة 200 ريال تقدمها الجمعية للمحتاجين لشراء ملابس جديدة تحميه من برد الشتاء، وذلك بالتعاون مع عدد من محال الملابس للرجال والنساء، ويتم إيداع المبالغ بواسطة بطاقة منافذ الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بالحملة انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي لتكون بذلك حلقة وصل بين باذل الخير والمحتاج.

وفتحت الجمعية للمتبرعين عددا من قنوات التواصل والتبرع لها من خلال حسابها البنكي أو الاتصال على جوال الجمعية أو من خلال زيارة مكتب استقبال التبرعات في مقر الجمعية بحي الفاخرية.