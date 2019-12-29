شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة مدنية والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».
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