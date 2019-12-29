شكرا لقرائتكم خبر عن 3744 مستفيدا من العيادات الطبية بمخيم الخانق والان نبدء بالتفاصيل
كما واصل المركز، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بالمخيم. وجرى خلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2019 ضخ 208.250 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.
كانت هذه تفاصيل خبر 3744 مستفيدا من العيادات الطبية بمخيم الخانق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.