شكرا لقرائتكم خبر عن 3744 مستفيدا من العيادات الطبية بمخيم الخانق والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 709 مستفيدين، وعيادة الباطنية 399 شخصا، وعيادة النساء 116 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 27 فردًا، وقسم التحصين 198 مريضًا، وعيادة التغذية 25 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 137 فردًا. كما راجع قسم الرعاية الصحية 302 شخص، وأجرى الفحص المختبري لـ 450 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 1381 فردًا.

كما واصل المركز، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بالمخيم. وجرى خلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2019 ضخ 208.250 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.