شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيواء وحقائب شتوية من مركز الملك سلمان لصعدة والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أول أمس، مواد إيوائية شملت 98 خيمة و196 بطانية للنازحين في السادة الشمالية، والجعدة، وبني فائد، والتنابكة، والغرزة، ومبجر، والعتنة، وضابرة، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 490 فردا. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات بدون تمييز. كما وزع المركز بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية 140 حقيبة شتوية في مديريتي مكيراس والبيضاء بمحافظة البيضاء، استفاد منها 1415 فردا. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الحقائب الشتوية الذي ينفذه المركز في اليمن الشقيق.

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