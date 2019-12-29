شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لتركيب 10 ملايين عداد كهرباء ذكي والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت ورشة عمل تعريفية بالعدادات «الذكية» في مدينة الرياض، مواصفاتها الفنية، والمزايا التقنية والاتصالات، وإدارة وتحليل البيانات.

واستعرضت الورشة التي عقدتها الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في إدارة الأبحاث والتطوير وقطاع خدمات التوزيع، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الخميس الماضي، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والمصنعين علاقة العدادات بالأمن السيبراني، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء مراحل تركيب العدادات. وكان مجلس إدارة الشركة قد وقع في 19 ديسمبر 2019، عقود تركيب العدادات الذكية، وتشمل 10 ملايين عداد لجميع المشتركين في المملكة.