شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء مرحلتين من تطوير اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، د. حسام زمان، أن اللجنة تمر بمرحلة جديدة لتقديم الدعم والمساندة، والإسهام في تعزيز جودة التعليم والتدريب العسكري. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة.

» التدريب والدعم

وقدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. سهيل باجمّال خلال الاجتماع شرحًا لخطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، والمتضمنة العمل على ربط مؤهلات التعليم والتدريب العسكري بالإطار السعودي للمؤهلات، وتقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة من العمل، والبدء في التطبيق الفعلي لنظام ضمان الجودة والاعتماد العسكري والعمل على منح بعض المؤسسات وبرامجها الاعتماد.

» كوادر وطنية

واستعرض الاجتماع اللجان الفرعية التي انبثقت من اللجنة الفنية، وهي: لجنة المعايير، والدراسات والبحوث، والتدريب والتأهيل، والتقويم والاعتماد، وروعي في تشكيلها تمثيل القطاعات العسكرية المختلفة في كل لجنة، والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة في هذا الجانب سواء من داخل الهيئة أو من مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

ويتضمن المشروع أربع مراحل، شملت المرحلة الأولى: بناء نظام ضمان الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، والمرحلة الثانية: اشتملت على التطبيق التجريبي، بينما ستشمل المرحلة الثالثة: التعريف بالنظام وتطبيقه، وفي المرحلة الرابعة: بدء عمليات الاعتماد ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها. وقد انتهت اللجنة حسب مراحل العمل والخطة الزمنية من المرحلتين الأولى والثانية ونتج عنهما عدد من المخرجات.

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» قواعد ومعايير

ووضعت لجنة المعايير قواعد ومعايير وشروط الاعتماد للمؤسسات وبرامجها، ودرست اللجنة الفرعية للدراسات والبحوث الممارسات والتجارب الدولية في مجال الاعتماد، وحصر البرامج والمؤهلات التي تقدمها المؤسسات، ودراسة الممارسات في أنظمة ضمان الجودة الداخلية في بعض الجامعات السعودية والكليات العسكرية والاستفادة منها في إعداد دليل إرشادي للتأسيس لأنظمة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

ونشرت اللجنة الفرعية للتدريب والتأهيل ثقافة الجودة في المؤسسات، وقدمت عددا من البرامج التدريبية وورش العمل، واستفاد منها 369 متدربا من جميع القطاعات العسكرية. وتم التطبيق التجريبي على تسع مؤسسات؛ للتأكد من مناسبة النظام والتعريف به، والمساعدة في تطبيقه، على أساس موضوعي وواقعي تنطلق منه المؤسسات في وضع إستراتيجياتها وخططها المستقبلية لتحسين الجودة.

» زيارات تقويم

وفي المرحلة المستقبلية ستعمل اللجنة على تقديم مزيد من التدريب والدعم للمؤسسات لتحقيق متطلبات الجودة، والعمل على استكمال الأعمال الموكلة إليها، منها: القيام بزيارات تقويم أولية للمؤسسات الراغبة بذلك؛ وتسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكري في مستويات الإطار السعودي للمؤهلات؛ والبدء في عمليات التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج العسكرية الجاهزة وإصدار شهادات الاعتماد لتلك المؤسسات.