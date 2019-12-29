شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 120 ألف طن نفايات بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

نقلت آليات أمانة الطائف أكثر من 120 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة إلى المردم العام خلال الشهرين الماضيين، وذلك في إطار دعم وكالة الخدمات لجهود النظافة بالشوارع والأحياء والبرحات والمواقع السياحية بمدينة الطائف والمراكز التابعة لها. وشملت الخدمات المقدمة 100 حي سكني، و500 حديقة ومتنزه عام وموقع سياحي، وكل القرى بشرق وغرب المدينة والقرى الواقعة بالمحورين الشمالي والجنوبي. وأوضح المتحدث باسم الأمانة إسماعيل إبراهيم، أن الأمانة تنفذ برنامجا شاملا لنظافة المدينة وقراها من خلال تسخير الإمكانات المتاحة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرا لتنفيذ برنامج لنظافة الأسواق بالتعاون مع المحلات التجارية وتطبيق الشروط الصحية والفنية. وأكد السعي لنشر رسائل توعوية على المركبات المخصصة لجمع وضغط النفايات وشاحنات نقل النفايات الصلبة لرفع مستوى الوعي المجتمعي.

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