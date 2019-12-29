شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أشجار «الأكاسيا» في شوارع الظهران والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل مؤخرا، حملة في شوارع المدينة لزراعة أشجار الأكاسيا، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء» التي تستهدف زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال ثلاثة أشهر في مناطق مختلفة من المنطقة، ويتم خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس والجامعات في المنطقة ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

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