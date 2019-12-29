أردوغان يقود سيارة وعداد السرعة صفر!

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

فضح الكاتب سعود الريس وسائل الإعلام التركي ونظام رجب طيب أردوغان، الذي قاد سيارة كهربائية قيل إنها بصناعة تركية، ولكن كان عداد السرعة لا يعمل مما يعني أنها كانت “فيلمًا” فقط.

وقال الريس في تغريدة له عبر تويتر تعليقًا على فيديو أردوغان: مقطع فيديو الأتراك نصابين… عداد السرعة ما يشتغل /00/!!! شكل أردوغان ما طلع من المصنع مسوين له فيلمًا أنه جربها.. هالآدمي حتى بالهياط تنبل.

Advertisements

وكان الفيديو يبين أردوغان وهو يقود أول سيارة تركية محلية الصنع العاملة بالكهرباء خلال مراسم التعريف بالنموذج في ولاية قوجه إيلي التركية.

ويأتي هذا في الوقت الذي أوقفت فيه شركة TEMSA التركية لتصنيع الحافلات والباصات والشاحنات الخفيفة بمدينة أضنة التركية، الإنتاج؛ بسبب معاملات الرهن وتقدمت بطلب إفلاس؛ وذلك بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التركية التي تسببت في انهيار عملة الليرة التركية.

كما زادت معدلات البطالة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، كما تزايدت معدلات الانتحار نتيجة زيادة معاناة الشعب التركي؛ بسبب الأوضاع السيئة نتيجة السياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







