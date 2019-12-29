“مرور طبرجل” يطيح بمفحّط.. قاد مركبة دون لوحات وسار عكس الاتجاه

ألقت دوريات مرور محافظة طبرجل بمنطقة الجوف، اليوم السبت، القبض على إحدى المركبات التي تمارس التفحيط دون لوحات، وعكس اتجاه السير.
وتمكنت دوريات مرور طبرجل من ضبط السائق وحجز المركبة، حتى يتم عرضه على الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه. وأكدت إدارة مرور الجوف أنه سيتم التعامل مع المفحطين وقاطعي الإشارات المرورية بحزم تام، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم التوجيه السليم بالنصح والإرشاد، حتى لا يكونوا سببًا في قتل أنفسهم والآخرين، أو إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة متمنين السلامة للجميع.
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