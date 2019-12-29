شاهد: أربعة مشاركين ينجحون في تحدي طرح “القعود” بمسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

نظم نادي الإبل مسابقة تحت عنوان “القعود قعودك لاطرحته” اليوم السبت، حيث فاز 4 مشجعين من مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بأربعة “قعدان. وبدأت المسابقة باختيار 4 مشجعين من مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث اكتظت المدرجات بحضور جماهيري غفير، ونزل الـ4 مشجعين، بما يُعرف بـ«صيد الكاميرا» إلى ساحة العرض بشكل فردي، على كل حِدَة، وقد نجح الأربعة في طرح«القعود» وكسبه. من جانبه أوضح صالح سالم اليامي (أحد الفائزين)، أنَّه حضر للمهرجان لمشاهدة الإبل، والاستمتاع بالتنافس القوي الذي يسود المنافسات في كل الفئات.

وأشار اليامي إلى أنَّه لم يكن يتوقع أن تختاره الكاميرا قائلاً: «بعد اختياري كنتُ واثقاً من النجاح في المهمَّة، وطرح القعود، فقد تعوَّدنا على هذا الشيء منذ الصغر، ولم يكن الأمر بالعسير عليَّ». وأشار اليامي إلى أنه سيهدي القعود إلى والده وإخواته الذين حضروا المهرجان، مقدماً شكره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لإنجاح المهرجان. يُذكر أنَّ مسابقة «القعود قعودك لاطرحته» واحدة من عدة مفاجآت للجمهور يقدِّمها نادي الإبل، الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المُقام حاليّاً في الصياهد 120 كيلومتراً شمال شرق الرياض، بخلاف هدايا «الجوَّال» اليوميَّة التي تُوزع في المدرجات.