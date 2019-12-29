حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
كما يُتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية، ويُتوقع أن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية والوسطى والجنوبية والشرقية. وتسجل مكة المكرمة والقنفذة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة (30 درجة مئوية)، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة (3 درجات مئوية).
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