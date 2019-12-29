“شتاء الرياض” يكشف عن الفعاليات اللي تشمل تذاكرها دخول منطقة وينتر وندرلاند

كشف حساب “شتاء الرياض” عن الفعاليات التي تشمل تذاكرها دخول منطقة وينتر وندرلاند، والفعاليات الأخرى التي لا تشمل تذاكرها دخول المنطقة. وأوضح الحساب أن فعاليات لونا سينما والحفلات الغنائية تشمل تذاكرها دخول المنطقة، وإذا تم شراء التذاكر الشاملة لسعر الدخول يمكن الاستمتاع بفعاليات “فوت بارك” و فندق الهروب ومعرض ريال مدريد ومعرض ليجو عجائب الدنيا. وأضاف أن الفعاليات التي لا تشمل تذاكرها دخول المنطقة هي الفعاليات والألعاب التي تباع داخل وينتر وندرلاند، وعند شرائك التذاكر التالية: تجربة المطعم المعلق وكرنفال الرعب. كما أن الدخول مجانا لذوي الإعاقة وللأطفال تحت سن الخامسة.

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