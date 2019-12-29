وعد #ولي_العهد يتحقق .. باتريوت

︎ .*باتريوت.. صناعة سعودية* ????????

*وعد محمد بن سلمان يتحقق* ????????✍???? ✍????

لم يطل الوقت على الوعد الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان حول أهمية رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، إلا وجاءت النتائج كما أرادها إن تكون وفي وقت قياسي..السعودية 3⃣ دولة في الإنفاق العسكري، ومن هنا جاءت فكرة الأمير إلى تقليص ذلك الإنفاق إلى النصف، باشتراط أن يكون 50% من أية صفقة تسليح تصنع داخل السعودية ????????اليوم، السعودية لم تعد تصنع فقط الذخائر الخفيفة والآليات المتوسطة.. بل دخلت إلى صيانة المعدات الثقيلة والأنظمة الدفاعية، وذلك بتوقيعها أول اتفاقية في إطار برنامج المشاركة الصناعية الذي حل بديلًا عن برنامج التوازن الاقتصادي بعد إعادة هيكلته، لصيانة وتطوير مضادات الباتريوت التي كان لها الفضل بعد الله ثم بسواعد أبطال الدفاع الجوي في ردع مئات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميلشيات الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة..ويمكن تلخيص فوائد توطين الصناعات العسكرية بالتالي:✅ *رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية*

‏✅ *تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية وإمكانية التصدير بعد الاكتفاء الذاتي*

✅ *استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها وبناء قدرات جديدة*

✅ *العمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية*

✅ *تحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية*

✅ *خلق وظائف للشباب السعوديين تصل إلى 40 ألف وظيفة*

