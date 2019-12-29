نائب أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي لجياد «الإنتاج والمستورد»

رعى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأس سمو ولي العهد، لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصوله لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقبال نائب أمير المنطقة، كل من: مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير بندر بن خالد الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمراء (سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز).

وعقب نهاية الشوط التاسع سلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن كأس سمو ولي العهد، لخيل الإنتاج إلى سلطان بن عبدالرحمن العمّاج بعد فوز الجواد «لعيون وليد» بالمركز الأول لإسطبل سلطان العمّاج .

وبعد نهاية الشوط العاشر، سلّم نائب أمير الرياض كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة إلى رفاعي بن صمت الغريبان من دولة الكويت الشقيقة بعد فوز الجواد «كونتانجو» بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان .

وقد حضر الحفل كل من: الأمير تركي الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد.

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ورفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على ما تحظى به رياضة الفروسية من دعم واهتمام كبيرين أديا إلى علو مستواها التنافسي وتطورها الاحترافي .

وفي تصريح صحفي، قال نائب أمير المنطقة: أتشرف اليوم، نيابة عن سيدي ولي العهد - حفظه الله- برعاية كأس سموه، وأبارك للفائزين هذا الفوز الكبير الذي يستحقونه والجميع بلا شك فائز بالمشاركة بهذا السباق والمنافسة.

وأضاف: هذه الرياضة تحظى بدعم واهتمام مباشر من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومنافساتها مميزة ونشهد تطورها الملحوظ لعشاقها وهواتها وجمهورها، والكأس غالية على الجميع والمنافسة فيها كانت قوية وأهنئ الفائزين وأتمنى للبقية التوفيق في المنافسات القادمة.

وقدّم نائب أمير المنطقة، الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وأعضاء المجلس، ومنسوبي النادي على التنظيم والمستوى العالي في الحفل لما يحمله من اسم غالٍ على الجميع، مؤكدًا أن سمو ولي العهد هو الداعم الأول لمختلف الرياضات في وطننا الغالي، ومتابعته دائمة لمستواها المحلي وتمثيلها الدولي.