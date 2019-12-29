إعفاء المواطنين من المخالفات المرورية.. إشاعة

تناولت عدد من التقارير، أخبارًا مزيفة عن صدور أمر ملكي بإعفاء المواطنين من المخالفات المرورية كافة وغيرها، ابتداء من العام الجديد.
إلا أن هذه الأخبار جميعها لا تتخطى كونها إشاعات، في سياق حملة تديرها مواقع وهمية، ويديرها أحد الأشخاص الذي يحمل إحدى الجنسيات العربية.
وأُنشئت معظم هذه المواقع في 2017، وبتحليلها تبيّن أنها تعمل ضمن شبكة واحدة.
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